Власти и компании в РФ считают важным объединяться для развития электронной промышленности

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Развитие российской электронной промышленности должно проходить при кооперации государства и отечественных компаний. Для этого необходимо в том числе создавать консорциумы, увеличивать число высококвалифицированных рабочих мест и объемы научно-исследовательских разработок. Эти вопросы, а также другие меры поддержки российской электроники обсудили представители Минпромторга и отечественных компаний в ходе пресс-конференции в ТАСС "Стратегия развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года".

В середине августа Минпромторг РФ разработал проект стратегии развития электронной промышленности России на период до 2030 года. Согласно прорывному сценарию, объемы производства в отрасли должны вырасти более чем в 2,5 раза, серьезно планируется увеличить и показатели экспорта. За тот же период гражданский сектор электроники должен вырасти примерно в 5 раз - с 940 млрд рублей до 4,6 трлн рублей.

Согласно стратегии, приоритетными направлениями для отрасли станут кадры, научно-техническое развитие, средства производства, управление, кооперация, отраслевые стандарты, отраслевая информационная среда, капитализация, рынки и продукты, финансовое обеспечение и инвестиционная привлекательность.

Методы развития

Во время презентации проекта директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак сообщил, что одной из форм по развитию электронной промышленности является создание консорциумов. По его данным, уже определены некоторые направления, по которым создаются такие объединения - это телекоммуникации, вычислительная техника, электроника для сельского хозяйства, автоэлектроника (включая телематические приборы), авиационное приборостроение, железнодорожное приборостроение, искусственный интеллект, квантовые вычисления.

При этом Шпак отметил, что на данный момент единственным зарегистрированным и формализованным консорциумом является АНО "Доверенная платформа" (объединяет компании, работающие в сфере информационной безопасности, поставщиков индустриальных решений, производителей телеком-оборудования, поставщиков программного обеспечения (ПО).

"Понятно, что какие-то вещи уже есть на рынке, которые уже имеют свою определенную нишу, и там есть игроки, которые хотят за счет вхождения в консорциум выстраивать кооперационные цепочки, чтобы увеличить свое присутствие на рынке. А есть направления, по которым рынок еще не сложился, например искусственный интеллект, квантовые вычисления. Тем не менее, интерес к образованию этих консорциумов достаточно высокий у предприятий, так как, несмотря на то, что рыночной ниши пока еще нет, стоимость вхождения на этот рынок будет очень маленькая, потому что еще нет стандартов, общих требований и правил игры", - сказал Шпак.

С этим согласилась генеральный директор АО "ЦНИИ "Электроника" Алена Фомина, по словам которой сегодня в России сложилась уникальная ситуация, когда правительство и бизнес-сообщество идут одним курсом и помогают друг другу решать свои задачи. "Наша целевая модель - развитие за счет обеспечения гарантированного спроса. Когда инвесторы увидят не только продукт, но и спрос, частные инвестиции пойдут. Чтобы быть инвестиционно привлекательным, нужно иметь гражданский конкурентоспособный продукт, для чего и делаются консорциумы", - сказала она.

Важность создания консорциумов также подчеркнул президент ООО "Элемент" Илья Иванцов. По его мнению, консолидация на рынке электронной промышленности необходима, поскольку это позволит объединить несколько малых участников рынка, которые смогли бы помогать друг другу.

"Мы смотрим на стратегию как на возможность объединения усилий. Без объединения достигнуть наших целей не получится. Мы видим, что объем консолидационных сделок на мировом рынке за несколько последних лет составляет более 150 млрд долларов. Это отражает тренды. Без объединения инвестиционных ресурсов успешно развиваться на глобальных рынках невозможно", - объяснил он.

Работа на всех уровнях

Василий Шпак в свою очередь пояснил, что критерии консорциума есть у Минпромторга как у заказчика. "Во-первых, это точная, понятная линейка оборудования, которым консорциум занимается, перечень приборов должен быть определен. И не только приборов, которые существуют уже сейчас, но и по их созданию в ближайшей перспективе примерно на 7-10 лет, чтобы мы могли таким образом осуществлять стратегическое планирование. Консорциум должен заниматься не только "верхним уровнем" создания прибора, а всей технологической цепочкой его создания (проектирование, производство, программное обеспечение, сервисная поддержка, гарантийное и постгарантийное обслуживание)", - уточнил он.

Со своей стороны гендиректор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова согласилась с тем, что работать в целях развития российской электронной промышленности необходимо на всех уровнях. Одна из основных проблем, на ее взгляд, - слабый спрос на отечественную продукцию, и в этом компании также рассчитывают на помощь государства. "Нужно производство материалов. Сейчас это невыгодно делать из-за малых объемов. Если у нас будет гарантированный сбыт, мы сможем гарантировать закупку объемов материалов на ближайшие 10 лет - это позволит запустить цепочку", - сказала она.

Так, привела пример Хасьянова, два года назад "Микрон" сделал чипы для банковских карт, но не смог вывести их на мировой рынок из-за низких объемов производства. "Мы делаем их несколько миллионов, а в мире производители их выпускают миллиардами. И мы не могли представить конкурентную цену. При формировании спроса государством мы получаем возможности для конкуренции", - пояснила она.

Вопрос кадров

Наличие качественных кадров, их воспитание и преемственность - также один из главных вызовов развития электронной промышленности в России, уверен директор по развитию производства холдинга GS Group Федор Боярков. "На сегодняшний момент у нас проблема гораздо шире, чем поддержка отечественной электроники. Мы должны растить кадры. Например, сейчас мы вынуждены передавать наш опыт следующим поколениям и прорабатывать вопрос подготовки этих кадров", - отметил он.

Так, Боярков напомнил о планах компании открыть университетский кампус в области инженерных и технических наук на базе частного инновационного кластера "Технополис GS" в Калининградской области в 2022 году. "Например, сейчас мы работаем над вопросом об организации кампуса при нашем производстве, чтобы наш технологический задел в части производства отечественной компонентной электронной базы передать дальше, потому что эти специалисты штучные, - добавил он. - Все эти специалисты хорошо востребованы, и в любой момент наш специалист может уехать за рубеж. Стратегия [Минпромторга] как раз рассматривает вопрос мер, которые будут именно поддерживать отечественную промышленность".

Таким образом, подытожил со своей стороны Шпак, в консорциумы также должны входить высшие учебные заведения, чтобы заниматься подготовкой квалифицированных пользователей продукции и будущего резерва разработчиков продуктовой линейке.

"Мы хотим, чтобы в создании консорциумов присутствовали испытательные сертификационные центры, которые непосредственно по этой линейке будут отвечать за качество той продукции. Точно так же мы хотим, чтобы консорциумы по этой продуктовой линейке занимались стандартизацией, придумывали те требования, критерии и методики, которые позволяют вырабатывать национальный стандарт, который стал бы защитой их продуктовой линейки и инструментом их продвижения на другие рынки", - заключил он.