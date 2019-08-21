Россия оспорила решение парижского арбитража по иску украинского Ощадбанка

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия требует пересмотра решения парижского арбитража по иску украинского Ощадбанка из-за активов в Крыму. Как сообщается на сайте Минюста России, поводом для пересмотра стало сокрытие фактов истцом во время арбитражного разбирательства.

"Обнаруженные доказательства позволили РФ на основании норм французского права обратиться 19 августа за пересмотром арбитражного решения в тот же трибунал, который вынес первоначальное решение", - сообщает Минюст.

Россия с 2018 года оспаривает правомерность решений арбитражей по искам украинских олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и подконтрольных им компаний, а также по искам госкомпаний Украины, поданным в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанным с активами в Крыму.

Российской стороной были обнаружены внутренние документы Ощадбанка, свидетельствующие о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась данным соглашением. "Соглашение не охватывает инвестиции советского периода, защите подлежат только те, которые были сделаны после 1 января 1992 года", - пояснили в Минюсте. При этом Ощадбанк представляет собой бывший украинский филиал Сбербанка СССР. "Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве", - говорится в сообщении.

Решение суда

23 июля стало известно, что Киевский апелляционный суд удовлетворил просьбу Ощадбанка о признании и выдаче ему разрешения на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о возмещении убытков в связи с потерей активов в Крыму. Как отмечалось в определении украинского суда, он выдал исполнительный лист о взыскании с РФ в лице Минюста РФ в пользу Ощадбанка возмещения убытков в размере более $1,111 млрд по решению Международного коммерческого арбитража.

Кроме того, суд постановил выдать аналогичные исполнительные листы о взыскании процентов, которые начисляются с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR +2%, а также иных расходов на $3,87 млн. В определении сказано, что оно может быть оспорено в апелляционном порядке в Верховном суде Украины в течение 30 дней, то есть до 17 августа.

Ощадбанк сообщил 26 ноября 2018 года о победе в международном арбитраже против России по иску на $1,3 млрд. При этом сообщалось, что украинская сторона будет "активно добиваться" выполнения данного решения в отношении активов России "в соответствующих юрисдикциях во всем мире".