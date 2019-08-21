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Трамп считает, что экономика США находится в отличном состоянии

При этом президент США отметил, что Федеральной резервной системе необходимо снизить базовую процентную ставку

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что американская экономика находится в отличном состоянии, однако Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо снизить базовую процентную ставку. Об этом он заявил в среду журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Кентукки для участия в предвыборных мероприятиях.

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"Наша экономика - сильнейшая в мире, однако то, что происходит с ФРС, не совсем отлично, нам надо снижать [базовую] процентную ставку, как делают другие в мире, - отметил он. - Это надо сделать. В Германии нулевая процентная ставка. Мы сильнее Германии, но должны сравняться с ней".

По словам президента, глава ФРС Джером Пауэлл игнорирует мировую тенденцию снижения ставки. "Он поднял ставку слишком быстро, - отметил он. - Если мы это сделаем (понизим ставку - прим. ТАСС), у нас будет очень сильная экономика", - повторил претензии в адрес главы ведомства Трамп. Он также в очередной раз раскритиковал присутствовавших представителей либеральных СМИ, которые, с его точки зрения, "пытаются втянуть экономику в рецессию".

Трамп в последнее время практически ежедневно критикует ФРС и Пауэлла. Хозяин Белого дома 19 августа призвал в короткие сроки снизить базовую процентную ставку на 100 базисных пунктов (один процентный пункт).

Теги
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