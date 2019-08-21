Россия и Индия подвели итоги Второго стратдиалога в ходе визита Орешкина в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 августа. /ТАСС/. Россия и Индия подвели итоги Второго российско-индийского стратегического экономического диалога, прошедшего в июле в Индии, и подтвердили перспективные направления экономического сотрудничества в ходе визита в среду в Нью-Дели главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Как сообщили ТАСС в Национальном институте трансформации Индии ("НИТИ Айог"), Максим Орешкин и руководитель "НИТИ Айог" Раджив Кумар подписали совместное заявление по итогам этого диалога.

Максим Орешкин не смог присутствовать на июльском форуме, и Россию на нем представлял замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов.

Направлениями сотрудничества, имеющими наибольший потенциал, Россия и Индия назвали развитие транспортной инфраструктуры; сельское хозяйство и переработку сельхозпродукции; поддержку малого и среднего бизнеса; цифровые технологии; а также сотрудничество в области торговли, банковского дела, финансов, промышленности и туризма.

"В ходе встречи представители индийской стороны представили выводы о перспективах сотрудничества в различных отраслях, которые были определенных в ходе форума. Эта встреча стала частью подготовки к саммиту, который состоится во Владивостоке в сентябре", - сказал представитель "НИТИ Айог".

V Восточный экономический форум пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Ожидается, что главным гостем форума в текущем году станет премьер-министр Индии Нарендра Моди, которого пригласил президент России Владимир Путин.