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"Кремлевский список" США

WSJ: фирма с участием Фридмана передаст BlackRock долю в американской Cofense

Точные условия сделки, которая не предусматривает выплат каких-либо денежных средств сразу, не разглашаются

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Американские власти утвердили трансфер миноритарного пакета акций компании Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности, от инвестиционной фирмы Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман. Доля передается BlackRock - акционеру Cofense, сообщила в среду в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

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По их данным, Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS - относится к американскому министерству финансов) утвердил трансфер в минувший понедельник. Точные условия сделки, которая не предусматривает выплат каких-либо денежных средств сразу, не разглашаются. Pamplona получит деньги в случае продажи в будущем принадлежавших ей акций Cofense. А акционеры инвестиционной фирмы, включая Фридмана, исключены из процесса принятия решений, затрагивающих американскую компанию со штаб-квартирой в городе Лизбург (штат Вирджиния).

Cofense специализируется на симуляции и выявлении кибератак, совершаемых через электронную почту. В числе ее заказчиков значатся многие технологические корпорации США, включая IBM.

История вопроса

Как сообщала ранее The Wall Street Journal, американский Комитет по иностранным инвестициям обеспокоен слишком активным участием Фридмана и LetterOne в Pamplona Capital Management. Совладельцы российского "Альфа-банка" Фридман и Петр Авен в числе других представителей крупного бизнеса и чиновников РФ вошли в "кремлевский список" Минфина США, опубликованный в январе прошлого года. Обнародование соответствующего доклада стало частью процесса исполнения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Этот документ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года, предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Трамп летом прошлого года одобрил предложение Минфина о создании механизма по ограничению и контролю над зарубежными инвестициями с целью воспрепятствовать краже важнейших американских технологий. Инициатива направлена на тщательное рассмотрение сомнительных иностранных инвестиций и призвана усиливать существующие механизмы по контролю над инвестициями в США. Механизм, формировавшийся на основе Комитета по иностранным инвестициям США, дает президенту Трампу полномочия "заблокировать по итогам тщательной проверки транзакции, которые представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов".

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США"Кремлевский список" США
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