Власти Бразилии анонсировали планы по приватизации 16 госкомпаний

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Бразилии анонсировало в среду планы по приватизации шестнадцати госкомпаний в рамках программы партнерства и инвестиций. Трансляцию посвященной этому пресс-конференции вел на своем сайте телеканал Globo.

Как уточнила руководитель программы Марта Сейльер, в обновленный список подлежащих приватизации активов попали в том числе телекоммуникационная компания Telebras, государственный оператор почтовых услуг Correios, национальный производитель микроэлектроники Ceitec, а также Codesp, в управлении которой находится крупнейший в регионе порт Сантус. Кроме того, правительство планирует приватизировать ряд национальных природных парков и учреждений пенитенциарной системы. По оценкам главы гражданской канцелярии президента Оникса Лорензони, с учетом включения в портфель программы новых активов, его стоимость превысит 2 трлн реалов (около $500 млрд).

Теперь Национальному банку социально-экономического развития (BNDES) предстоит произвести оценку перспектив реализации программы исходя из ситуации на рынке. Банк также может рекомендовать властям сохранить те или иные активы в госсобственности или закрыть госпредприятия.

Приватизация госкомпаний наряду с пенсионной и налоговой реформой является одним из наиболее приоритетных направлений работы новых бразильских властей во главе с ультраправым президентом Жаиром Болсонару. По мнению руководства экономического блока правительства, эти меры позволят в ближайшие два-три года создать до 10 млн новых рабочих мест и привлечь иностранных инвесторов.

Всего в государственной собственности Бразилии насчитывается 134 предприятия, 88 из которых являются дочерними структурами нефтегазовой Petrobras, электроэнергетической Eletrobras и крупнейшего госбанка Banco do Brasil. 7 июня Федеральный верховный суд страны упростил порядок передачи таких дочек в руки частных владельцев, отменив процедуру обязательного согласования сделок по их продаже с парламентариями.