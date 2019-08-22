АПИ ждет подписания соглашений на 3 трлн рублей на Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ) ожидает подписания документов на 3 трлн рублей в рамках Пятого Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, сказал ТАСС директор АПИ Леонид Петухов. В прошлом году были подписаны документы на реализацию проектов на аналогичную сумму.

"ВЭФ для нас - это с одной стороны отчетная веха, а с другой - инструмент для привлечения инвестиций. Это тот момент, когда гости из более чем 20 стран съезжаются, инвесторы говорят друг с другом, а для нас, как для тех, кто отвечает за привлечение инвестиций на Дальний Восток, это рабочее мероприятие. В этот раз мы планируем подписание документов, в том числе инвестиционных соглашений, на реализацию проектов на 3 трлн рублей", - сказал глава АПИ.

Он отметил, что в этом году впервые Владивосток посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди, повестка российско-индийского взаимодействия, в том числе в плане инвестиций, занимает важное место в программе форума.

"Сейчас обсуждается вопрос о создании прямой контейнерной линии между Владивостоком и Индией совместно с FESCO и, конечно, о прямом авиационном сообщении, потому что без него потенциал индийского туризма не будет реализован", - сказал Петухов.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.