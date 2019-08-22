Samsung 23 августа начинает продавать Galaxy Note 10 в 70 странах

СЕУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Компания Samsung Electronics в пятницу начинает продажи своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 10 в 70 странах мира. Об этом сообщила в четверг пресс-служба корпорации.

"С 23 августа фаблет будет доступен в Южной Корее, США, странах Европы, включая Россию, а также в Юго-Восточной Азии. В сентябре этот список будет расширен до 130 стран", - подчеркивается в заявлении.

Во вторник компания сообщила, что более 1 млн южнокорейцев оформили предзаказы на Galaxy Note 10.

По данным Samsung Electronics, с 9 августа три ведущих сотовых оператора в стране начали принимать предзаказы на новый флагманский смартфон, старт продаж которого намечен на 23 августа. "В Южной Корее число предварительных заказов на Galaxy Note 10 превысило миллион, а их общее количество достигло 1,3 млн, что уже в два раза больше, чем на предыдущую модель Note 9, вышедшую в 2018 году", - отмечается в сообщении.

Стоимость Note 10 с экраном 6,3 дюйма в Южной Корее составляет 1,2 млн вон ($1025), а модели с дисплеем 6,8 дюйма - 1,5 млн вон ($1250). Это вторая модель смартфона Samsung, поддерживающая новый стандарт скоростной передачи данных 5G. В стране им пользуется уже более 2 млн абонентов.