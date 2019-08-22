Крупнейший производитель коньяка в Дагестане увеличит в 2019 году производство на четверть

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Крупнейший производитель коньяка в Дагестане - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) - в 2019 году намерен увеличить объем производства готовой продукции на 25%, до 12 млн бутылок, сообщил ТАСС в четверг генеральный директор предприятия Евгений Дружинин.

"Объем планируем увеличить до 12 млн бутылок в год, на 25% к прошлому году. Производство планируем увеличивать за счет тех остатков, которые у нас есть - 1,2 млн декалитров абсолютного алкоголя находится на выдержке - от прошлого года до нескольких десятков лет", - сказал Дружинин.

Ранее гендиректор ККЗ сообщал ТАСС, что в 2019 году предприятие намерено увеличить мощности по переработке винограда, что позволит переработать дополнительно более 20 тыс. тонн сырья. В 2018 году завод переработал более 40 тыс. тонн винограда, став лидером в республике по этому показателю.

По данным мэрии Кизляра, ККЗ входит в пятерку крупнейших российских производителей коньяка и в тройку самых рентабельных компаний Северного Кавказа.

Кизлярский коньячный завод - старейшее предприятие в отрасли на территории РФ, основанное в 1885 году. На сегодняшний день завод выпускает 12 видов коньяка.