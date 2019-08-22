"Ъ": Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение. Об этом сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" .

По данным издания, ведомство рассматривает возможность дополнительного повышения НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ). Объем повышения и размер НДПИ на данный момент не называется.

Минфин также может добиться уменьшения размера вычета НДПИ при снижении нефтяных котировок, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник. В НОВАТЭКе газете сообщили, что нововведения не окажут сильного влияния на отрасль в связи с небольшими объемами ПНГ.

Ранее первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров сообщал, что "Роснефть" благодаря инвестиционным стимулам до 2025 года может дополнительно добыть на Приобском месторождении более 70 млн тонн нефти. По его словам, "оценочные дополнительные налоговые поступления государству составят 660 млрд рублей, а дополнительный дивидендный поток составит 120 млрд рублей".

Президент РФ Владимир Путин поручил по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, состоявшегося 10 июля, разработать единые критерии к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер господдержки при разработке нефтяных месторождений в РФ, а также поручил Минэнерго России совместно с Минфином России представить финансово-экономическое обоснование для представления мер господдержки при разработке Приобского месторождения.