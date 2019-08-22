Проект корректировки шестой линии метро Санкт-Петербурга выполнит "Севзапинжтехнология"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга заключил с научным институтом "Севзапинжтехнология" контракт на корректировку проектной документации по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метро от станции "Казаковская" ("Юго-Западная") до станции "Обводный канал - 2" с электродепо "Красносельское". Об этом сообщается в среду на сайте комитета.

"Подрядная организация ["Севзапинжтехнология"] была выбрана по итогам проведения госзакупки. Сумма контракта составляет 60,146 млн рублей", - говорится в сообщении.

Подрядчику предстоит актуализировать имеющуюся проектную документацию в связи с изменением нормативной базы. Завершить работы планируется 30 июня 2020 года.

Потребность Петербургского метрополитена в новых вагонах при открытии участка Красносельско-Калининской линии на участке от станции "Юго-Западная" до станции "Обводный канал - 2" составит 170 вагонов, сообщал ранее главный инженер - первый замначальника Петербургского метрополитена Андрей Павлов.

Ввод шестой линии запланирован на 2025 год, первый участок, предполагающий проектирование и строительство двух станций - "Казаковской" и "Путиловской" - и проходку между ними, должен быть запущен в 2022 году.