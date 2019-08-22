РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал картографического сервиса 2ГИС. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатором продажи 2ГИС стали собственники сервиса. При этом представители компании и Сбербанка отказались от комментариев.

Как сообщает газета, 2ГИС входит в десятку крупнейших холдингов Рунета. По данным за июнь 2018 года, ежемесячная аудитория сервиса составила 19,7 млн жителей крупных городов.

Ранее Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании платформы O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте трех лет. Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил" с инвестициями до 64 млрд рублей. Соответствующее обязывающее соглашение будет заключено осенью 2019 года. Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях.