{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС

По данным издания, инициатором продажи 2ГИС стали собственники сервиса

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал картографического сервиса 2ГИС. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатором продажи 2ГИС стали собственники сервиса. При этом представители компании и Сбербанка отказались от комментариев.

Как сообщает газета, 2ГИС входит в десятку крупнейших холдингов Рунета. По данным за июнь 2018 года, ежемесячная аудитория сервиса составила 19,7 млн жителей крупных городов.

Ранее Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании платформы O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте трех лет. Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил" с инвестициями до 64 млрд рублей. Соответствующее обязывающее соглашение будет заключено осенью 2019 года. Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях.

Теги
Россия
Колебания курса рубля
Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,85 рубля
Курс евро достиг отметки 72,94 рубля
Читать полностью