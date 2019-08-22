РЖД инвестирует до 2020 года более 8,5 млрд рублей в инфраструктуру Новгородской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" направит 8,5 млрд рублей по итогам 2019 года на развитие железнодорожной инфраструктуры в границах Новгородской области, сообщила в четверг пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"На развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры, расположенной на территории Новгородской области, в 2019 году будут инвестированы средства в размере 8,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

До конца 2019 года на развитие направления Дмитров - Сонково - Мга планируется направить 3,6 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей компания вложит в обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте.

Запланировано обновление около 30 км железнодорожного пути на сумму 2,8 млрд рублей. Около 1 млрд рублей будет инвестировано в строительство вторых путей, удлинение станционных путей и развитие железнодорожных узлов.

По итогам первого полугодия 2019 года Российские железные дороги инвестировали 15 млрд рублей в модернизацию транспортной инфраструктуры, обновление парка локомотивов и улучшение качества обслуживания пассажиров Октябрьской железной дороги.