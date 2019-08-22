Полис ОСАГО за семь месяцев в среднем подешевел на 5,5%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Средняя премия по ОСАГО по итогам января - июля 2019 года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 370 рублей, следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА).

Цена полиса ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в июле снизилась на 3,08% по сравнению с июлем прошлого года и составила 5 363 рубля. Средняя выплата в январе - июле выросла на 4,3% - до 66,9 тыс. рублей.

При этом общая сумма собранных страховщиками премий снизилась на 4,2% - до 123,54 млрд рублей, а сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 10,4% - до 88,09 млрд рублей.

Количество проданных полисов в январе - июле выросло на 1,4% - до 23,01 млн. Количество заявленных убытков возросло на 5,5% с 1,25 млн до 1,32 млн штук, а урегулированных - на 5,8%, с 1,24 млн до 1,32 млн штук.

Средняя цена ОСАГО снижается с начала года. По мнению президента РСА Игоря Юргенса, причинами этого остаются конкуренция между страховщиками после расширения тарифного коридора с 9 января 2019 года, а также изменение подхода к учету коэффициентов "возраст-стаж" и "бонус-малус".