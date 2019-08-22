Mail.ru Group и Proxima Capital приобрели контрольную долю в каршеринге YouDrive

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Mail.ru Group совместно с инвестиционной компанией Proxima Capital объявили о приобретении контрольной доли в каршеринге YouDrive. Инвестиции, объем которых не раскрывается, могут быть направлены в будущее совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка, говорится в сообщении холдинга.

Как отмечают в компании, в периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool. В пресс-службе Mail.ru Group пояснили ТАСС, что не исключают также приобретения в будущем актива YouDrive Lite (прокат электросамокатов).

По данным на август 2019 года пользователям проекта доступно более 2,5 тыс. автомобилей, в течение года стороны планируют увеличить их количество минимум до 10 тыс. "YouDrive направит привлеченные средства на органический рост. Компания продолжит заниматься глубоким анализом данных и сконцентрируется на увеличении эффективности использования автопарка", - говорится в сообщении.

При этом, уточнили в Mail.ru Group, новый актив не будет консолидирован в отчетности холдинга - компания отобразит его в финансовой документации как выставленный на продажу.

В пресс-службе Mail.ru Group также отметили, что условия сделки не предусматривают каких-либо изменений в менеджменте YouDrive. В группе не раскрывают, как изменится структура владения каршернга в связи с приобретением контрольной доли.

YouDrive основан в 2015 году, сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи, общий автопарк насчитывает 2,5 тыс. автомобилей с учетом партнерских. 60% акций компании принадлежат ее основателям Борису Голикову, Андрею Куприкову и Алексею Нурдинову. Московский автодилер Mercedes-Benz ООО "Панавто Инвест" владеет 21,33% акций, 18,67% акций принадлежит ООО "Партнер Финанс".