"Победа" начнет летать из саратовского аэропорта "Гагарин" в Санкт-Петербург

САРАТОВ, 22 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" запустит прямые рейсы в Санкт-Петербург из нового саратовского аэропорта "Гагарин", открытие которого состоялось 20 августа, сообщает в четверг пресс-служба аэропорта.

"Полеты в Санкт-Петербург авиаперевозчик будет осуществлять три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам с 29 октября", - говорится в сообщении.

Время в полете до северной столицы составит 2 часа 15 минут. Продажа билетов на новые рейсы уже открыта.

Кроме того, по данным аэропорта, авиакомпания также планирует увеличить число рейсов в Москву.

Новый саратовский аэропорт "Гагарин" начал работу во вторник, 20 августа. Первый плановый рейс прибыл из Москвы в 08:15 по местному времени (07:15 мск). Гагарин - второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Его построили в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Проектом предусмотрена пропускная способность 1 млн пассажиров в год.