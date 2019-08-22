Путин проводит встречу с главами угледобывающих регионов. Видеотрансляция

Ruptly/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов страны, чтобы обсудить с ними текущую ситуацию в отрасли и стратегию ее развития на ближайшие 15 лет.

Во встрече участвуют губернаторы Кемеровской и Новосибирской областей - Сергей Цивилев и Андрей Травников, главы Якутии и Хакасии - Айсен Николаев и Валентин Коновалов, губернатор Красноярского края Александр Усс и врио главы Забайкальского края Александр Осипов, а также вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих и глава РЖД Олег Белозеров.

Мероприятие приурочено к предстоящему 25 августа Дню шахтера, который традиционно отмечается в России в последнее воскресенье августа.