Новый терминал аэропорта в Хабаровске начнет работу осенью 2019 года

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов сообщил, что строительство нового терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск (Новый) идет по графику, проект полностью профинансирован, техническая готовность объекта составляет 69%, ввод в эксплуатацию состоится осенью 2019 года.

"Модернизация аэровокзального комплекса является приоритетным направлением в развитии аэропорта Хабаровск для удовлетворения спроса на пассажирские воздушные перевозки. В настоящий момент реализуется проект строительства нового терминала внутренних линий. Профинансировано с начала реализации проекта свыше 3,5 млрд рублей, в том числе с начала 2019 года - более 1,6 млрд рублей. Проект полностью обеспечен необходимым финансированием", - сказал министр в интервью ТАСС.

Терминал строится с 2018 года по проекту территории опережающего развития "Хабаровск" резидентом "Международный аэропорт Хабаровск" (дочернее предприятие АО "Хабаровский аэропорт"). Общая стоимость составляет 4,9 млрд рублей; будущий терминал площадью 26 тыс. кв. м сможет обслуживать, по данным Минвостокразвития, 3,5 млн пассажиров в год. В 2018 году через хабаровский аэропорт прошло 2,1 млн человек (плюс 3,7% к 2017 году). Новый терминал будет оснащен тремя телетрапами, 12 лифтами различного назначения, семью эскалаторами.

Помимо этого, добавил Немытов, в хабаровском аэропорту по госпрограмме идет реконструкция аэродромного комплекса стоимостью 8,2 млрд рублей, освоено 6,7 млрд рублей.

В регионе, сказал также министр, запланирована модернизация еще четырех аэропортов, все они - на севере Хабаровского края. "За счет средств краевого бюджета в аэропорту Чумикан ведется строительство служебно-пассажирского здания пропускной способностью 20 пассажиров в час. Работы завершатся в октябре 2019 году. За счет средств федерального бюджета в 2021-2023 годах планируется реконструкция аэродрома Охотск с финансированием 3380 млн рублей, реконструкция аэродрома Аян (Мунук) с финансированием 1106 млн рублей, в 2022-2024 годах - реконструкция аэропорта Херпучи с финансированием 1892 млн рублей", - сказал Немытов.

Увеличение турпотока

Развитие транспортной и гостиничной инфраструктуры регионов Дальнего Востока как фактор обеспечения прироста туристического потока будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке.

Хабаровский край становится все более интересен для туристов, считает замминистра культуры края - председатель комитета по туризму Виталий Селюков. Он сообщил ТАСС, что в последние годы международный въездной туризм демонстрирует динамику роста: число иностранцев, посетивших край в 2018 году, возросло на 31,2% к показателю 2016 года и составило 55,4 тыс. человек. В основном край посещают туристы из Китая, Республики Кореи и Японии. Число приезжающих россиян стабильно и держится на отметке 540 тыс. человек в год.

"В крае действует 209 гостиниц, номерной фонд которых составляет 6,2 тыс. единиц разной ценовой категории. 35 гостиниц имеют классификацию от высшей категории "пять звезд", до категории "без звезд". Потребность в размещении гостей полностью удовлетворена, при этом отмечаем потребность в современных комфортабельных гостиницах, поэтому гостиничный фонд продолжает обновляться", - сказал Селюков.

Он сообщил, что в 2019 году в эксплуатацию ввели новый отель "Браун" в Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске строят современный четырехзвездочный отель "Uzala", еще три гостиничных комплекса должны быть построены в Комсомольске-на-Амуре.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.