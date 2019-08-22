Умное зарядное устройство для электромобилей на базе AI разработают в Великобритании

ТАСС, 22 августа. Британская технологическая компания Moixa объединилась с производителем зарядных устройств EO Charging для разработки интеллектуального решения для электромобилей, сообщает издание Power Engineering International.

Компании нацелены предложить клиентам более выгодные условия и индивидуализированные предложения, что позволит управлять расходами на электроэнергию и сократить выбросы CO2. Новое устройство будет работать на программном обеспечении Moixa GridShare, в основе которого лежат алгоритмы машинного обучения.

Предполагается, что использование искусственного интеллекта для прогнозирования пикового потребления позволит балансировать нагрузку в сети. Для обучения алгоритмов будут использованы данные по уровню потребления энергии, погодным условиям и предпочтениям клиентов.