ФАС изучит механизм распределения международных допусков на авиамаршруты

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит механизм распределения допусков авиакомпаний на международные авиамаршруты - к нему "накопились вопросы", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что авиакомпания UTair обратилась в ФАС с жалобой о нарушении антимонопольного законодательства при распределении допусков.

"ФАС России внимательно изучит обстоятельства дела по заявлению UTair. Накопились вопросы как к механизму распределения международных направлений, так и к эффективности мер по поддержке авиакомпаний в сложный для отрасли период", - отмечается в сообщении антимонопольной службы.

В октябре 2015 года "Аэрофлот" получил допуски на часть международных маршрутов "Трансаэро", с тех пор допуски продлевались автоматически (последний раз - в марте 2019 года). Однако в августе из открытых материалов Росавиации стало известно, что межведомственная комиссия по распределению допусков при Минтрансе РФ не стала автоматически продлевать "Аэрофлоту" часть допусков и вынесла их на голосование (заседание прошло 13 августа, его результаты пока не опубликованы).

На голосование были вынесены допуски из Москвы в Тель-Авив, Париж, Барселону, Аликанте, Римини, Рим, Милан, Болонью, Алма-Ату, Пекин, Бангкок, Ташкент, Прагу и из Санкт-Петербурга в Рим и Милан. На допуски претендовали только "Аэрофлот" и S7. Как сообщала газета "Ведомости", в письме ФАС гендиректор "Ютэйра" Павел Пермяков написал, что "Росавиация нарушила соответствующий регламент и специальным приказом не оформила отзыв допусков у "Аэрофлота", в связи с этим возникло недопонимание о длительности действия допусков". В итоге "Ютэйр" не знал о том, что можно подать заявку на эти допуски.

Также авиакомпания "Победа" обращалась 12 августа в Минтранс с просьбой перенести голосование по допускам, сообщал РБК со ссылкой на письмо гендиректора лоукостера Андрея Калмыкова. Калмыков также отмечал, что права "Аэрофлота" на полеты по этим направлениям не были отозваны в установленном порядке.

По данным "Ведомостей", в итоге при голосовании к S7 перешел только допуск из Москвы в Париж.