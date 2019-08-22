Эксперты ВШЭ ожидают инфляцию в России по итогам 2019 года не выше 4,4%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2019 года не превысит 4,4% при благоприятных условиях, говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном НИУ ВШЭ.

Согласно данным Росстата, инфляция в июле замедлилась до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне. Цены на продовольственные товары в июле снизились на 0,3%, непродовольственные товары стали дороже на 0,2%, услуги - на 0,9%.

"По нашим оценкам, на основе предварительных недельных данных Росстата, прирост индекса потребительских цен в августе составит около 0%, что дает 0,4-0,5% прироста после устранения сезонности (против 0,2% в июле) и соответствует сохранению инфляции на уровне 4,6%. Предполагаемое нами ускорение роста сезонно сглаженных цен в августе может быть связано с холодной погодой в июле и августе, а также с компенсацией сильного удешевления плодоовощной продукции в июне и в некоторой степени - с ослаблением рубля. Если исходить из того, что курс рубля больше не оказывает сильного дезинфлирующего воздействия, а фактор урожая до конца года будет играть нейтральную роль, то по итогам 2019 года мы ожидаем снижения инфляции до уровня 4,4% с вероятностью еще большего снижения при благоприятных условиях", - указывают эксперты ВШЭ.

Впрочем, указывают они, такие возможные факторы, как значимое ухудшение ситуации на продовольственных рынках (холодное лето) или сильное ослабление рубля, напротив, могут удержать инфляцию от снижения относительно уровня июля.

Эксперты также отмечают "неожиданно благоприятную" динамику инфляции в России вплоть до июля: повышение НДС не оказало сильного проинфляционного эффекта, а рубль в январе-июле перешел к укреплению против ослабления в течение 2018 года, и эффект от этого еще полностью не был переложен в цены. В то же время потребительский спрос остается слабым. "Несмотря на снижение ключевой ставки, в ближайшие месяцы на цены еще будет действовать эффект ставки 7,75%, не говоря о том, что и после смягчения денежно-кредитной политики степень ее жесткости все же способствует снижению инфляции", - указывают эксперты.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что Минэкономразвития подготовит уточненный макропрогноз, в котором прогноз на текущий год по инфляции будет ниже 4% (в нынешнем - 4,3%).