Минэнерго допускает рост добычи угля в России до 670 млн тонн к 2035 году

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минэнерго готовит обновленную программу развития угольной отрасли в России, которая предусматривает прогноз по росту добычи угля в стране до 550-670 млн тонн к 2035 году. В сентябре документ должен быть представлен в правительство. Об этом на встрече президента Владимира Путина с главами угледобывающих регионов страны сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Мы актуализировали программу развития отрасли, она проходит согласование. В сентябре мы планируем внести ее в правительство", - сказал он.

Новак отметил, что проект программы предусматривает два сценария развития угольной отрасли. "Рост с текущих 440 млн тонн до 550 млн тонн к 2035 году, второй вариант - до уровня 670 млн тонн". При этом министр подчеркнул, что этот прогноз меньше заявок угольных компаний, которые совокупно планируют добыть на 100 млн тонн больше. Рост добычи в основном будет обусловлен увеличением потребления угля в ЖКХ, добавил Новак.