Путин: рост угледобычи должен сопровождаться повышением безопасности на шахтах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Рост угледобычи в России должен сопровождаться улучшением мер безопасности на шахтах и социальной поддержки работников, а также вниманием к вопросам экологии. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с главами угледобывающих регионов страны.

"Подчеркну, рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом", - сказал Путин.

Он призвал также не забывать, "как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для членов семей [шахтеров], как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтерских городов и поселков".

Президент РФ отметил, что для властей угледобывающих регионов "крайне важно поддерживать постоянные рабочие контакты, содержательный диалог с акционерами и управленцами угледобывающих и перерабатывающих предприятий". "Там, где такое сотрудничество налажено и в интересах людей работа осуществляется, там и более эффективно решаются насущные проблемы - прежде всего, это обеспечение безопасных и достойных условий труда шахтеров", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что ранее в контексте развития транспортной инфраструктуры угольной отрасли обсуждались вопросы расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также повышение мощностей портов на западе и востоке страны. "Мы с вами об этом говорили год назад в Кузбассе…, знаю, что есть и вопросы по исполнению тех договоренностей, которые были достигнуты, мы с некоторыми из вас обсуждали это в рабочем режиме. Сегодня посмотрим на то, что делается, на то, что нужно сделать, на то, что и как нужно скорректировать, имея в виду ситуацию на мировых рынках, на нашем рынке", - сказал Путин.

Труд шахтеров

Президент также отметил, что российских шахтеров всегда отличали мужество и прямота, а их труд пользуется заслуженным уважением в стране. Он поздравил губернаторов, а также всех работников и ветеранов угольной отрасли с предстоящим 25 августа Днем шахтера (отмечается в РФ в последнее воскресенье августа).

Путин добавил, что нелегкий и сопряженный с рисками горняцкий труд пользуется в стране заслуженным уважением, "а сильный шахтерский характер передается из поколения в поколение, закаляется из поколения в поколение".

"Мы знаем, как повели себя шахтеры в самые трудные времена нашей страны, в годы испытаний, в том числе в годы Великой Отечественной войны, когда в шахтах наравне с мужчинами работали и женщины", - сказал президент РФ. "И наших славных горняков всегда отмечали мужество, прямота, упорство, работа с полной отдачей", - подчеркнул глава государства, добавив, что угольная промышленность уже три столетия вносит огромный вклад в развитие страны.

По его словам, угольная отрасль "сегодня демонстрирует хорошие показатели" как по добыче, так и по экспортному потенциалу, а также имеет большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Серьезные планы связаны также с развитием транспортной инфраструктуры для угольной отрасли, включая расширение пропускной способности БАМа и Транссиба.

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