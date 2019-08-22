ФАС предлагает изменить принцип распределения допусков на международные авиарейсы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает изменить принцип распределения допусков на международные рейсы между авиакомпаниями, сообщил журналистам руководитель ФАС Игорь Артемьев.

За распределение допусков на международные авиарейсы отвечает межведомственная комиссия при Минтрансе РФ.

"Мы уже не раз критиковали систему распределения международных рейсов…. Я плохо понимаю, почему либо 100%, либо 99% рейсов достаются "Аэрофлоту", который является доминирующей компанией…. Мы будем глубже копать, будем смотреть регламенты, полномочия и вводить соответствующие изменения в эту нормативную базу (распределения допусков - прим. ТАСС) - для того, чтобы это делалось на конкурентной основе, либо на торгах, либо в определенных пропорциях по формуле. Мы подумаем, как это сделать", - сказал Артемьев.

История вопроса

Газета "Ведомости" сообщала 21 августа, что авиакомпания Utair обратилась в ФАС с жалобой о нарушении антимонопольного законодательства при распределении допусков.

В октябре 2015 года "Аэрофлот" получил допуски на часть международных маршрутов "Трансаэро", с тех пор допуски продлевались автоматически (последний раз - в марте 2019 года). Однако в августе из открытых материалов Росавиации стало известно, что межведомственная комиссия по распределению допусков при Минтрансе РФ не стала автоматически продлевать "Аэрофлоту" часть допусков и вынесла их на голосование (заседание прошло 13 августа, его результаты пока не опубликованы).

На голосование были вынесены допуски из Москвы в Тель-Авив, Париж, Барселону, Аликанте, Римини, Рим, Милан, Болонью, Алма-Ату, Пекин, Бангкок, Ташкент, Прагу и из Санкт-Петербурга в Рим и Милан. На допуски претендовали только "Аэрофлот" и S7. Как сообщала газета "Ведомости", в письме ФАС гендиректор "Ютэйра" Павел Пермяков написал, что "Росавиация нарушила соответствующий регламент и специальным приказом не оформила отзыв допусков у "Аэрофлота", в связи с этим возникло недопонимание о длительности действия допусков". В итоге Utair не знал о том, что можно подать заявку на эти допуски.

Также авиакомпания "Победа" обращалась 12 августа в Минтранс с просьбой перенести голосование по допускам, сообщал РБК со ссылкой на письмо гендиректора лоукостера Андрея Калмыкова. Калмыков также отмечал, что права "Аэрофлота" на полеты по этим направлениям не были отозваны в установленном порядке.

По данным "Ведомостей", в итоге при голосовании к S7 перешел только допуск из Москвы в Париж.