Путин указал на риски зависимости угольной отрасли России от экспортных рынков

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на риски возникновения зависимости угольной отрасли РФ от экспортных рынков.

"В 2018 году у нас внутреннее потребление выросло до 180 млн т, а на экспорт мы отправили 210 млн т. Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные угрозы, определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков", - заявил он на встрече с руководителями угледобывающих регионов страны.

Путин также отметил разницу в условиях работы на внешних угольных рынках у России и ее конкурентов, среди которых Австралия и Индонезия. "Там у них логистические условия лучше, чем у нас, потому что у них центры добычи находятся ближе к местам отгрузки, логистическая составляющая у них меньше. Все это мы должны иметь в виду и учитывать при формировании наших планов", - указал российский лидер.

Президент РФ обратил внимание на необходимость синхронизации работы по увеличению добычи и по развитию логистической и социальной инфраструктуры в местах производства угля. "Это чрезвычайно важно, это надо все иметь в виду", - подчеркнул он.