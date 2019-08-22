Медведев утвердил рост норматива продажи газа "Газпромом" на бирже до 25 млрд куб. м в год

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Норматив продажи природного газа "Газпромом" на биржевых торгах повышен с 17,5 млрд куб. м до 25 млрд куб. м в год. Соответствующее постановление 17 августа подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, документ публикован в четверг на портале правовой информации.

"Разрешить публичному акционерному обществу "Газпром" и его аффилированным лицам реализовывать добытый ими природный газ на организованных торгах в объеме до 25 млрд куб. м в год", - говорится в документе.

При этом ФАС может давать рекомендации "Газпрому" относительно квартальных объемов продажи газа на бирже, отмечается в постановлении.

Постановление также отменяет правило паритета по объемам продаж для независимых производителей, действовавшее до сих пор.

Ранее "Газпром" мог продавать на бирже только 17,5 млрд куб. м в год и столько же - независимые производители газа ("Новатэк", "Роснефть" и другие). В 2018 году на торгах было продано только 15,1 млрд куб. м газа.

В новость были внесены изменения (15:14 мск) - добавлена информация по тексту.