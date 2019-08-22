Чистая прибыль "Черкизово" в I полугодии упала на 38%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в I полугодии 2019 года снизилась на 38% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 5,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В то же время выручка увеличилась на 25,1% и составила 55,7 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль за отчетный период выросла на 19,3% - до 3,2 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась на 11,8% - до 14,6 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 14,2%, составив 8,1 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному EBITDA упала до 14,5% против 15,9% в первом полугодии 2018 года.

Во II квартале 2019 года чистая прибыль "Черкизово" по МСФО упала в 2,6 раза - до 2,2 млрд рублей. Выручка увеличилась на 25,5% - до 29 млрд рублей.

"В отчетном периоде компания показала рост выручки и EBITDA по сравнению с первым полугодием прошлого года, однако не смогла достичь изначально запланированных амбициозных целей из-за сочетания рыночных цен и внутренних факторов. Наш куриный бизнес сильно вырос благодаря росту продаж ключевых брендов в розничном канале и значительному увеличению продаж клиентам HoReCa. В сегменте производства свинины, в котором мы почти завершили текущий инвестиционный цикл, достигнутая операционная эффективность приводит к экономии затрат и смягчению негативных последствий от роста цен на сырье и давления на рыночные цены. Между тем мы прилагаем много усилий, чтобы вернуть доходность мясоперерабатывающего сегмента к средним историческим показателям", - прокомментировал генеральный директор "Черкизово" Сергей Михайлов.

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".