Битаров поручил найти инвестора для восстановления старейшего в РФ кинотеатра

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 августа. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил министерству госимущества и земельных отношений привлечь инвестора к восстановлению старейшего в РФ кинотеатра "Комсомолец". Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства региона.

"Вячеслав Битаров поручил привлечь инвестора, который бы использовал данное помещение по назначению. В свою очередь Руслан Тедеев (министр государственного имущества и земельных отношений республики - прим. ТАСС) заверил руководителя республики в том, что в кратчайшие сроки ведомство предоставит план дальнейш

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 августа. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил министерству госимущества и земельных отношений привлечь инвестора к восстановлению старейшего в РФ кинотеатра "Комсомолец". Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства региона.

"Вячеслав Битаров поручил привлечь инвестора, который бы использовал данное помещение по назначению. В свою очередь Руслан Тедеев (министр государственного имущества и земельных отношений республики - прим. ТАСС) заверил руководителя республики в том, что в кратчайшие сроки ведомство предоставит план дальнейших действий в отношении кинотеатра", - говорится в сообщении.

По поручению Битарова профильным ведомством были погашены все долги кинотеатра. В настоящее время объект находится на балансе республики.

Вопрос о восстановлении кинотеатра "Комсомолец" поднимался в мае на встрече с президентом России на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи. Старейший кинотеатр России был построен в 1877 году и являлся одной из южных баз для операторов фирмы "Братья Пате". В 1911 году здание кинотеатра было достроено. Сейчас оно находится в аварийном состоянии.

Минкультуры и властям Северной Осетии президент поручил подготовить предложения по реконструкции, сохранению и дальнейшему использованию владикавказского кинотеатра.

их действий в отношении кинотеатра", - говорится в сообщении.

По поручению Битарова профильным ведомством были погашены все долги кинотеатра. В настоящее время объект находится на балансе республики.

Вопрос о восстановлении кинотеатра "Комсомолец" поднимался в мае на встрече с президентом России на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи. Старейший кинотеатр России был построен в 1877 году и являлся одной из южных баз для операторов фирмы "Братья Пате". В 1911 году здание кинотеатра было достроено. Сейчас оно находится в аварийном состоянии.

Минкультуры и властям Северной Осетии президент поручил подготовить предложения по реконструкции, сохранению и дальнейшему использованию владикавказского кинотеатра.