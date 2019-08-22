МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российская компания "Ларос" разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31, который не выпускается с 1997 года. Новая машина получила название "Ларос-31", сообщил в четверг ТАСС президент компании Олег Ларинов.

"Последний самолет Су-31 был выпущен в 1997-м - это одна из проблем, почему мы занялись этим вопросом. Новый самолет называется "Ларос-31", чтобы сохранялась преемственность. Это будет спортивный болид для высших достижений в пилотаже, для выступлений на чемпионатах мира", - рассказал Ларионов, добавив, что выпуск нового самолета позволит снова пересадить российских летчиков-спортсменов на отечественные самолеты.

"Ларос-31" создается на базе Су-31, так как самолет КБ Сухого считается лучшим в своем классе, отметил Ларионов.

Спортивно-пилотажный самолет Су-31 был разработан в 80-х годах прошлого века, и его конструкция устарела в плане применяемых материалов. В новом самолете будут полностью заменены композиты крыла и фюзеляжа, что позволит снизить вес самолета, также будут изменены конструкция и профиль крыла и его управляющие поверхности.

Доработки расширят пилотажные возможности машины, в частности будет проще выполнять обратный пилотаж (когда, например, петля Нестерова делается самолетом в перевернутом виде и кабина летчика смотрит наружу выполняемого маневра).

Презентация на МАКС-2019

Ларионов отметил, что на Международном авиасалоне МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября, будет представлена летающая лаборатория "Ларос-31", на которую установлено новое крыло.

"Мы планируем ее хорошенько облетать, причем облетать до уровня, чтобы могли попробовать и спортсмены, потому что пожелания по новому самолету исходили в том числе от самих спортсменов", - отметил Ларионов.

По его словам, в компании надеются в 2020 году выпустить предсерийную машину с обновленным фюзеляжем и крылом.

Выход на рынок

По оценке специалистов "Ларос", компания сможет окупить вложения в проект через девять лет после начала серийного производства нового самолета. Через три-четыре года компания должна выйти на выпуск 20 самолетов в год.

"Я надеюсь, что рынок спортивных самолетов будет расширяться и часть его мы заберем. В том числе китайский рынок на подходе, Арабские Эмираты интересуются спортивной авиацией. Также нужно входить на рынок Европы, где испанские и французские летчики интересуются нашими самолетами", - сказал Ларионов, уточнив, что весь международный рынок спортивной авиации сегодня оценивается в 50-60 бортов в год.