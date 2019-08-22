ФАС считает, что цены билетов на рейсах с SSJ 100 нужно снижать экономическими методами

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Цены авиабилетов на рейсах с самолетами SSJ 100 необходимо снижать экономическими методами, а не антимонопольными. Такое мнение высказал журналистам руководитель ФАС Игорь Артемьев.

"То, что самолет с точки зрения амортизационных расходов требует больших средств, мы с вами знаем и понимаем. Так бывает с новыми моделями практически всегда. <...> Когда их просто будет больше летать, то, соответственно, себестоимость одной перевозки будет уменьшаться. Здесь административным способом с экономикой бороться бесполезно, но есть в общем-то возможности и через субсидии, и через налоговые механизмы, через стимулирование компании эту ситуацию выпрямить, чтобы все-таки эту систему наших национальных самолетов поддержать. Но это надо решать не методами антимонопольной политики, это нужно решать методами экономики и другими методами", - отметил Артемьев.

По его словам, Россия должна быть страной, которая производит самолеты не только военные, но и гражданские.

"Нет ничего проще, чем отказаться от этого, а потом попасть в зависимость от других стран, покупать за огромные деньги. <...> Мы должны сделать наш самолет конкурентоспособным Airbus и Boeing", - подчеркнул Артемьев.

Он добавил, что Минэкономразвития, Минтранс, Минпромторг и ФАС в рамках консультаций будут искать соответствующие решения.

Ранее сообщалось, что ФАС выявила более высокие цены на авиабилеты на рейсы самолетами SSJ 100 по сравнению с аналогичными направлениями, полеты по которым осуществляются на иностранных судах. По информации авиакомпаний и аэропортов, основная причина более высоких расходов на эксплуатацию этой модели самолета заключается в длительных простоях.

Заместитель руководителя ФАС Александр Редько тогда отмечал, что стоимость временного простоя самолета SSJ 100 не должна сказываться на цене авиабилетов, расходы должны быть перенесены на авиапроизводителя и банки.