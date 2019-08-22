Путин отметил хорошие перспективы развития торгово-экономических связей России и Мозамбика

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия готова к развитию отношений с Мозамбиком по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

Российский лидер отметил, что в торгово-экономической сфере связи двух стран пока достаточно скромные, "но [есть] очень хорошие перспективы, и очень хороший темп набран за последние годы".

Как говорится в материалах Кремля ко встречи, российско-мозамбикский товарооборот в 2-18 году составил $115 млн, увеличившись на 25% по сравнению с 2017 годом. В январе-мае текущего года объем торговли также вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Для наращивания торгово-экономической кооперации двух стран в 2018 году была создана межправительственная комиссия, следующее заседание которой планируется провести в 2020 году в Москве.

Путин предложил обсудить на переговорах в четверг также вопросы, связанные с ситуацией в регионе, и другие проблемы. "Мы готовы к развитию отношений между нашими странами по всем направлениям", - сказал президент РФ, выразив уверенность, что визит Ньюси даст хороший толчок к развитию межгосударственных связей.

Давнее партнерство

Путин отметил также, что во время предстоящего в октябре в Сочи первого саммита Россия - Африка в Мозамбике как раз будут проходить президентские выборы. "Желаем вам удачи на этих выборах", - сказал президент, и добавил: "Надеемся, что Мозамбик будет представлен на этом форуме [Россия - Африка] на достойном, хорошем уровне".

Путин назвал Мозамбик давним партнером России. "Мы с вами хорошо знаем, что Советский Союз в свое время сыграл значительную роль в становлении государственности Мозамбика", - отметил президент РФ.

В свою очередь, Ньюси поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и поздравил РФ с отмечаемым в четверг Днем государственного флага.

Он также выразил Путину и всему российскому народу благодарность "за материальную и моральную помощь, которую" Россия оказывает Мозамбику в ликвидации последствий циклона "Идай". Как отмечается в материалах Кремля, в апреле текущего года МЧС России направило в Мозамбик самолет с 30 т гуманитарного груза.

Во встрече в Кремле с российской стороны принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и замминистра обороны Александр Фомин.

Президент Мозамбика посещает Россию 20 - 23 августа. Это первый официальный визит главы мозамбикского государства в Москву с 1987 года.

Новость обновлена (15:48 мск) - добавлены высказывания президента Мозамбика