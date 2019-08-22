Росатом и Балтзавод 23 августа подпишут контракт на строительство двух ледоколов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод 23 августа подпишут контракт на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220. О этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

"Атомфлот" (входит в Росатом) ранее объявлял конкурс на строительство третьего и четвертого атомных серийных ледоколов проекта 22220 с общей начальной стоимостью контракта 100,06 млрд рублей. "Балтийский завод" оказался единственным участником этого электронного аукциона.

Согласно материалам закупки, третий ледокол проекта 22220 должен быть сдан не позднее 20 декабря 2024 года, четвертый - не позднее 20 декабря 2026 года. Строительство будет проводиться за счет средств федерального бюджета, средств внебюджетных источников.

О ледоколах проекта 22220

В настоящее время продолжается строительство головного ледокола серии 22220 "Арктика" и второго судна проекта (первый серийный ледокол проекта), получившего название "Сибирь". Второй серийный ледокол проекта 22220 "Урал" был спущен на воду 25 мая. Все три судна должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года.

Ранее ТАСС в пресс-службе Росатома сообщали, что госкорпорация к сентябрю заключит договор на строительство еще двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220, мощность каждого из которых составит 60 МВт.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что ориентировочная стоимость двух ледоколов составит около 100 млрд рублей, из них 45 млрд рублей будет выделено в виде субсидий из федерального бюджета, оставшуюся часть Росатом профинансирует за счет собственных средств и средств коммерческих банков.

Атомфлот (ФГУП "Атомфлот") - предприятие по эксплуатации и обслуживанию атомного гражданского ледокольного флота России. База судов расположена в Мурманске.