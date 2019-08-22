Неверов призвал Минсельхоз максимально учесть заявки регионов по программе развития села

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в четверг в ходе встречи с замглавы Минсельхоза РФ Еленой Фастовой заявил о необходимости максимального учета региональных заявок на участие в комплексной программе развития села.

Программа предполагает механизмы софинансирования федеральным центром региональных проектов. Соответствующие заявки ежегодно будут рассматриваться и отбираться Минсельхозом РФ.

"Сейчас Минсельхоз РФ работает с регионами по их заявкам на следующий год. Наша задача - сделать так, чтобы эти заявки были максимально учтены", - приводит слова Неверова пресс-служба "Единой России".

По словам парламентария, на встрече обсуждалось начало реализации госпрограммы "в контексте активной фазы подготовки проекта федерального бюджета на 2020, 2021 и 2022 годы".

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн должен быть выделен из федерального бюджета.