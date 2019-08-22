В Минске заявили, что Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минск и Москва планируют отменить роуминг между Россией и Белоруссией до конца 2019 года. Об этом на брифинге сообщил журналистам в четверг глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

"Сейчас идет работа над дорожной картой, там осталось два пункта, которые следует согласовать. Мы активные участники всех переговоров вместе с ФАС, Минсвязи Белоруссии и министерством соответствующим РФ. Планы по отмене остаются до конца года. У нас есть поручение, касающееся отмены роуминга, и дорожная карта должна быть подписана в установленные сроки в сентябре", - отметил Колтович.

Перспективы отмены роуминга на территории Союзного государства обсуждлись в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в рамках "правительственного часа" с участием представителей профильных ведомств двух стран.

2 августа министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет 6-9 месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Со своей стороны замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов сказал ТАСС, что для обеспечения равномерной нагрузки на российских и белорусских операторов из-за серьезного снижения ставок во взаиморасчетах и межоператорских ставок в роуминге для его отмены могут потребоваться изменения в законодательстве.