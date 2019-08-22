China Mobile создаст сети 5G в трех аэропортах Хайнаня

ХАЙКОУ, 22 августа. /ТАСС/. Компании Hainan Airlines и China Mobile подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для создания сети 5G в международном аэропорту города Хайкоу - Мэйлань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Проект предусматривает модернизацию оборудования связи для трех воздушных гаваней острова: опыт Хайкоу будет использоваться впоследствии в аналогичных проектах в аэропортах Санья Феникс и в уезде Цюнхай.

В рамках презентации проекта представители China Mobile при помощи мобильного телефона с поддержкой сети 5G осуществили первый интернет-звонок из аэропорта Мэйлань. Кроме того, они протестировали соединение: скорость загрузки превысила 1 гигабит в секунду, а на выходе - 100 мегабит в секунду.

В настоящее время сигнал 5G доступен в терминале аэропорта Мэйлань, а также в прилегающей к нему зоне. Как сообщил представитель China Mobile, скорость соединения базовых станций 5G превышает 10 гигабит в секунду, при этом максимальная скорость соединения для одного пользователя составила 1,43 гигабита в секунду, что более чем в 10 раз превышает показатели сетей 4G. При этом задержка с получением связи сократилась до 10 миллисекунд.

Проект предусматривает не только высокоскоростной доступ в интернет для пассажиров, но и модернизацию всей системы связи воздушных гаваней. Как отметил представитель China Mobile, запуск 5G также откроет для администрации аэропортов более скоростной и надежный доступ к другим сферам его применения: интернету вещей, облачным хранилищам данных, виртуальной реальности, системам обработки больших данных и многому другому. В общей сложности China Mobile планирует установить в трех аэропортах провинции Хайнань 50 базовых станций 5G.

Власти Хайкоу намерены в будущем значительно расширить географию международных маршрутов для того, чтобы превратить город в крупный региональный авиационный хаб, связанный с рынками Юго-Восточной Азии, Европы, Австралии, Японии и Корейского полуострова. По итогам 2018 года международный аэропорт Хайкоу Мэйлань обслуживал в общей сложности 47 международных и региональных рейсов, а иностранный пассажиропоток воздушной гавани увеличился в прошлом году на 28,9% - до 1,14 млн человек.