Средние цены на бензин в России с 12 по 18 августа выросли на 1 копейку

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 августа 2019 года выросли на 1 копейку по сравнению с уровнем неделей ранее и составили 44,6 рубля за литр. Цена дизельного топлива не изменилась и осталась на уровне 46,14 рубля за литр, следует из материалов Росстата.

В том числе средние цены на бензин Аи-92 за прошедшую неделю поднялись на 1 копейку и составили 42,24 рубля за литр, бензин Аи-95 также подорожал на 1 копейку, до 45,66 рубля за литр, а Аи-98 стал дороже на 3 копейки, до 51,41 рубля за литр.

За отчетный период повышение цен на бензин зафиксировано в шести центрах субъектов РФ, наиболее заметное - в Челябинске, на 1,1%. Снижение цен на бензин отмечалось в Кызыле - на 1,5%, Иваново - на 0,2% и Ярославле - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за предыдущую неделю цены на автомобильный бензин не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,16 рубля, марки Аи-95 - от 41,9 до 49,25 рубля, марки Аи-98 - от 48,6 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,3 до 43,3 рубля, марки Аи-95 - от 45 рублей до 47,66 рубля, марки Аи-98 - от 52,4 рубля до 54,86 рубля за литр.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ за отчетную неделю снизился на 1,1%, до 841,3 тыс. т, а объем производства дизельного топлива уменьшился на 2,6%, до 1,56 млн т.