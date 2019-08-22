Минстрой оценил ущерб от паводков в Иркутской области в 35 млрд рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сумма ущерба, нанесенного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, предварительно оценена в 35 млрд рублей. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

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"Объем ущерба по жилью, объектам связи, коммунальной, энергетической, социальной инфраструктуре, административным зданиям, по оценкам, которые представили наши коллеги из федеральных органов исполнительной власти и администрации Иркутской области, составляет 35,152 миллиарда рублей", - сказал Ставицкий.

Согласно представленным на правкомиссии материалам, ущерб от утраченного жилья оценен в 10,8 млрд рублей, ущерб инфраструктурным объектам и административным зданиям, по предварительной оценке, превышает 20 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (16:23 мск) - добавлены подробности после второго абзаца