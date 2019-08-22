Медведев: Китай развивает самодостаточность своей операционной системы из-за давления США

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Китай будет развивать независимость и самодостаточность своей операционной системы из-за давления, которое американские власти оказывают на китайскую компанию Huawei. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря о конкурентных преимуществах операционных систем для мобильных платформ в ходе посещения Казанского техникума информационных технологий и связи.

"Это очевидно абсолютно, они поставили их, наши друзья американские, в ситуацию, когда наши китайские друзья будут делать все, чтобы их система была самостоятельной, самодостаточной. Они и раньше об этом думали, сомнений нет. Но сейчас они будут делать все для этого. Что бы они там ни предпринимали в отношении Huawei, теперь понятно - "рубикон перейден", - считает Медведев.

Он также посетил лабораторию по разработке программных решений для бизнеса. Победители различных чемпионатов и этапов WorldSkills рассказали ему о том, как в настоящий момент занимаются разработкой собственных мобильных приложений.

Казанский техникум, который посетил Медведев, является Межрегиональным центром компетенций в области информационных и коммуникационных технологий, цель которого - создание условий для обеспечения лидерства Российской Федерации в подготовке кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям. Председатель правительства зашел в кабинет веб-дизайна и разработки, где жители предпенсионного возраста приобретали навыки по созданию своих собственных сайтов в рамках нацпроекта "Старшее поколение".

Вице-премьер Республики Татарстан по вопросам информатизации и связи Роман Шайхутдинов в свою очередь заявил, что в настоящее время "экосистема создания мобильных приложений будет расти, о чем свидетельствует своеобразное противостояние американских властей и китайской компании, которое привело к развитию третьей новой операционной системы в мире".

Как заявил в понедельник министр торговли США Уилбур Росс, администрация Соединенных Штатов продлила еще на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям продавать Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Он также сообщил, что власти США добавили в черный список из-за угрозы национальной безопасности 46 дочерних компаний Huawei. После этого в нем будут фигурировать как сама корпорация, так и более 100 ее дочерних предприятий.