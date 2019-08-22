Госкорпорация займется обслуживанием воздушного движения в Курской области с 2020 года

КУРСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Курской области приняли решение о передаче в конце 2019 года полномочий по облуживанию воздушного движения в регионе в ведение Государственной корпорации по организации воздушного движения в России (ОрВД), сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации области.

"Первый заместитель губернатора Курской области Станислав Набоко дал поручение разработать специальную дорожную карту, в которой будет прописан план мероприятий передачи движимого и недвижимого имущества служб курского аэропорта. Планируется, что обслуживание воздушного движения Курской области перейдет в ведение Госкорпорации к концу 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в администрации региона, в ходе совещания эксперты высказали мнение, что передача полномочий поможет привлечь в Курскую область молодых квалифицированных специалистов, снизить затраты на обслуживание и повысить эффективность работы аэропорта.

В июле на совещании по вопросам комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской области отмечалось, что строительство нового терминала аэропорта Курска планируется начать в 2019 году, для реализации проекта уже найдены инвесторы. Инвестиции в первый этап реконструкции предполагаются на уровне 350 млн рублей, второй частью реконструкции с ожидаемым объемом вложений до 500 млн рублей станет строительство терминала международных авиалиний. В результате реконструкции и модернизации аэропорта пассажиропоток должен увеличиться с 32 до 100 тыс. человек в год.