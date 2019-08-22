МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Доходы от торгового сбора в Москве в первом полугодии 2019 года выросли на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года и составили 3,9 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы.

"Поступления торгового сбора в бюджет Москвы в I полугодии 2019 года составили 3,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,6%", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Как пояснил глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов, чьи слова приводятся в сообщении, рост поступлений связан с увеличением количества объектов торговли, которые уплачивают торговый сбор. "За этот период их число выросло на 3,3% и превысило на 1 июля 2019 года 58 тыс.", - сказал он. Тихонов добавил, что с момента введения торговый сбор принес бюджету Москвы более 30 млрд рублей.

Торговый сбор - это фиксированный обязательный платеж, который взимается с конкретного объекта торговли. Величина торгового сбора зависит от вида торговой деятельности, а также физических характеристик и места размещения торгового объекта. Торговый сбор в Москве призван решить задачу эффективного администрирования сферы торговли.