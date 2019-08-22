Медведев и Минниханов дали старт запуску установки по переработке нефти в Татарстане

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Татарстана Рустам Минниханов ввели в эксплуатацию вторую установку по первичной переработке нефти на "Танеко".

Церемония прошла по видеосвязи с нижнекамским нефтеперерабатывающим комплексом "Татнефти" - "Танеко". В ней также принял участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Медведев поздравил нефтяников с этим событием и скомандовал запустить установку. "Я вас поздравляю с этим событием. И, конечно, давайте приступим к запуску", - сказал он. После чего руководитель завода передал его команду оператору.

Глава российского правительства отметил, что все запущенные ранее производства "Татнефти" соответствуют высоким стандартам. "Это позволило существенно нарастить возможности по выпуску продукции глубокой переработки нефти, потому что, если перечислить всю линейку, там практически 20 видов продуктов. Все это абсолютно необходимые для нашей экономики виды продуктов, которые соответствуют самым высоким экологическим стандартам", - сказал Медведев.

По его словам подобное развитие производства повышает энергетическую безопасность страны и способствует стабилизации цен на рынке топлива. "Но не менее важно, что в результате этой работы появляются и новые высокопроизводительные рабочие места, что важно для Татарстана и важно для нашей страны в целом", - сказал Медведев, особенно отметив, важность этой работы для повышения энергетической безопасности страны и стабилизации цен на внутреннем рынке топлива.

Руководитель "Татнефти" Наиль Маганов отметил, что высокий уровень технологий на "Танеко" позволяет работать с максимальной глубиной переработки - 99%, выходом светлых нефтепродуктов - 84%. ПАО "Татнефть" инвестировало в реализацию проекта "Танеко" более 384 млрд рублей.

О новой установке

Медведев и Минниханов дали старт запуску установки ЭЛОУ-АВТ-6. Ее расчетная мощность составляет 6 млн тонн сырой нефти в год, а с ее пуском общая проектная мощность предприятия по первичной переработке увеличилось до 15,3 млн тонн в год. На ней будет вырабатываться углеводородный газ, прямогонная бензиновая фракция, керосиновая и дизельная фракции, вакуумный газойль, гудрон.

Эта установка реализована со стопроцентным использованием российских технологий, сообщили в компании.