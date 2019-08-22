В Минфине объяснили необходимость повысить налоги в нефтянке

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Предложение Минфина о повышении НДПИ на нефть и введении НДПИ на попутный нефтяной газ является вынужденной мерой, так как необходимо компенсировать предоставление льгот Приобскому месторождению. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова.

Газета "Коммерсантъ" ранее со ссылкой на источники сообщила, что Минфин может увеличить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, чтобы компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих при предоставлении налоговых льгот разрабатывающим Приобское месторождение "Роснефти" и "Газпром нефти". Среди вариантов - увеличение НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ).

"Да, это действительно наше предложение. Оно связано исключительно с принятым решением о новой льготе для Приобского месторождения. Цена этой льготы - 60 млрд рублей в год (при цене нефти в диапазоне $55-60 за баррель)", - сказал Сазанов.

При этом, по его словам, на долю ФНБ придется 28 млрд рублей, в то время как на базовые доходы бюджета - 32 млрд рублей. "Это те доходы, которые в том числе уже заложены в бюджет на финансирование национальных проектов. Их нельзя просто отдать, нужно искать компенсацию, чтобы в полном объеме была возможность финансировать уже учтенные в бюджете расходные обязательства. Мы ищем источники компенсации, и ввести НДПИ на попутный газ - один из них. У нас нет другого выбора", - отметил Сазанов.

Сазанов назвал "трюком" то, что нефтяные компании обещают дополнительные доходы бюджета от предоставления льгот Приобскому. "То, о чем говорят нефтяные компании по дополнительным доходам бюджета, - это трюк. Они говорят, что благодаря льготам добыча на Приобке будет падать не так быстро, как могла бы. Как могла бы - это опять-таки оценка самих нефтяных компаний. За счет этого что-то получит бюджет. По сути же, это означает, что от уровня 2019 года добыча упадет в любом случае, но в меньшем объеме", - сказал он.

При этом, отметил он, в прогнозе Минэнерго по всей отрасли падение добычи не заложено и, соответственно, в доходах бюджета на грядущую трехлетку падение добычи также не предусмотрено. "То есть в доходах бюджета заложена полная ставка НДПИ по этому месторождению и стабильная добыча. А сейчас нам говорят, что будет льгота и падающая добыча. Получается, что выпадающие базовые доходы бюджета будут в любом случае, поэтому необходима компенсация", - пояснил Сазанов.

В "Газпром нефти" от комментариев отказались, в "Роснефти" обещали прокомментировать эту информацию позднее.

История вопроса

Первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров 21 августа сообщил, что решение о предоставлении инвестиционных стимулов Приобскому месторождению одобрено президентом РФ, благодаря поддержке компания до 2025 г. может дополнительно добыть на месторождении более 70 млн тонн нефти. По оценке "Роснефти", дополнительные налоговые поступления государству составят 660 млрд рублей, а дополнительный дивидендный поток составит 120 млрд рублей.

По словам Федорова, благодаря инвестиционным стимулам "Роснефть" сможет инвестировать дополнительно значительные средства в развитие Приобского месторождения на фоне снижения платы по НДПИ за данный участок в объеме 46 млрд рублей ежегодно в течение 10 лет.

"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, а "Газпром нефть" - южную. Газета "Коммерсантъ" 1 августа со ссылкой на источники писала, что президент РФ одобрил предоставление льгот не только для участка "Роснефти", но и для "Газпром нефти", которая просит налоговый вычет на 13,5 млрд рублей. Запасы Приобского месторождения относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" добыла на нем 26 млн т нефти в 2018 году, "Газпром нефть" - 11,5 млн тонн.