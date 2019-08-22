Медведев: чемпионат WorldSkills создает настоящих профессионалов и развивает экономику

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Участие в чемпионате рабочих профессий позволяет создавать настоящих профессионалов, которые будет двигать экономику. Такое мнение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

"Большое вам спасибо за то, что вы участвуете в церемонии открытия чемпионата по профессиональному мастерству. Это интересное событие, надеюсь, что и для вас тоже оно будет таковым, - сказал Медведев. - Самое главное, что это позволяет по сути создавать когорту профессионалов, которые будут двигать и развивать наши экономики в ближайшее десятилетие".

Глава российского кабмина отметил, что у его казахстанского коллеги в Татарстане насыщенная рабочая программа.

Медведев обратил внимание на то, что контакты с коллегами из Казахстана стали более интенсивными. Это, по его словам, позволяет держать в поле зрения правительств всю повестку дня российско-казахстанского сотрудничества. "Сотрудничество у нас немаленькое, и объемы немаленькие", - констатировал глава российского правительства, подчеркнув, что имеет ввиду не только двустороннее сотрудничество двух государств, но и взаимодействие в рамках ЕАЭС.

Мамин также отметил, что у России и Казахстана есть большие проекты в рамках ЕАЭС. "У нас большой потенциал сегодня промышленной кооперации и наши промышленники находятся в составе делегации со мной", - рассказал он, вкратце проинформировав Медведева об итогах посещения ряда предприятий Татарстана. По мнению Мамина, имеющиеся совместные проекты могут поднять на новый уровень инвестиционное сотрудничество.

Далее беседа Медведева и Мамина продолжилась в расширенном составе в формате рабочего обеда, перед которым они совершили небольшую прогулку по Казанскому Кремлю.