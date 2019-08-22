Объем производства пива в России в I полугодии вырос на 1%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Объем производства пива и пивных напитков в России в первом полугодии 2019 года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 390 млн дал. Об этом говорится в сообщении Союза российских пивоваров.

При этом объем производства пивных напитков за отчетный период составил 39,5 млн дал, увеличившись на 5,8% по сравнению с прошлым годом, а объем производства пива вырос на 0,5% - до 350,5 млн дал.

Розничные продажи пива и пивных напитков по итогам января - июня 2019 года составили 344 млн дал, что на 1,8% больше, чем годом ранее. При этом объем розничных продаж пивных напитков снизился на 0,3% - до 36,3 млн дал, а объем продаж пива вырос на 2,1%, до 307,7 млн дал.

По данным Союза российских пивоваров, во втором квартале 2019 год было продано 196,8 млн дал пива и пивных напитков, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

Как отмечают эксперты, в январе - июне 2019 этого года сегмент разливного пива продолжает наращивать долю в объемах при росте пивной категории. Средняя цена отечественного пива в за первое полугодие выросла на 1,09 рубля и составила 114,53 рубля за литр.

В целом категория пива, занимающая второе место в обороте товаров повседневного спроса с долей более 8%, по данным компании Nielsen, выросла за отчетный период на 6,3% в денежном и на 3,1% в натуральном выражении. Пиво в ПЭТ-упаковке занимает долю 35,1%, пиво в стеклянных бутылках - 26,1%.

"Тенденция роста рынка пива продолжается, несмотря на высокую планку уровня продаж в прошлом году. Но если тогда основными причинами положительной динамики стали проведение ЧМ-2018 и теплое лето, то сейчас рост категории связан не только с жаркой весной и началом лета, так и с развитием ассортимента и представленности пива в торговых сетях. Среднее количество товарных позиций на магазин выросло до 97 (92 годом ранее), а в сегменте импортного пива это дополнительно позволило проводить более гибкую ценовую политику и тем самым привлечь больший спрос. Рост продаж пива особенно заметен в магазинах малого формата у дома, которые вносят наибольший вклад в позитивную динамику категории в целом, так как удобство и доступность таких торговых точек играют все большую роль для потребителя", - приводятся в сообщении слова директора по работе с клиентами Nielsen Россия Ольги Дашкевич.