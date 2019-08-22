В Кремле состоялась церемония обмена подписанными российско-мозамбикскими документами

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Шесть соглашений и других двусторонних документов подписано в ходе визита в Россию президента Мозамбика Филипе Ньюси. Торжественная церемония обмена экземплярами заключенных договоренностей состоялась в четверг в Кремле по итогам переговоров Ньюси с президентом России Владимиром Путиным.

Церемония прошла в гербовом зале Сенатского дворца. В присутствии президентов произошел обмен соглашением между МВД двух стран, а также соглашением между правительствами двух стран о взаимной защите секретной информации. Подписан также меморандум о взаимопонимании между Минприроды РФ и Министерством минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика.

В свою очередь, "Роснефть" заключила с Национальным институтом нефти Мозамбика соглашение о сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании с Национальной корпорацией по углеводородам Мозамбика о сотрудничестве по разработке шельфовых месторождений природного газа.

"Интер РАО - Экспорт" подписал меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики с мозамбикской энергетической компанией.