Первая коммерческая плавучая АЭС отправляется на Чукотку. Что об этом надо знать?

В Певеке на Чукотке энергоблок подключат к береговой инфраструктуре, и в ходе долгой стоянки он будет питать энергией городские объекты. "Академик Ломоносов" заместит Билибинскую АЭС, которую планируют вывести из эксплуатации в начале следующего десятилетия. В атомной госкорпорации решили, что возводить новый объект в условиях вечной мерзлоты слишком дорого. Зато можно построить передвижную АЭС в цеху и с помощью ледоколов и буксиров переместить в точку назначения. Срок эксплуатации плавучего блока составит минимум 36 лет: три цикла по 12 лет, между которыми необходимо будет проводить перегрузку ядерного топлива. Кроме того, реакторы ПЭБ потребуют промежуточных перегрузок раз в три-четыре года. Технические особенности ПЭБ "Академик Ломоносов" — головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, создаваемых для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). ПЭБ строили с 2008 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу концерна "Росэнергоатом". Основное назначение ПАТЭС — снабжать энергией крупные промышленные предприятия, портовые города, комплексы по добыче и переработке нефти и газа на шельфе.

Описание Центральный пункт управления ПАТЭС "Академик Ломоносов" © Лев Федосеев/ТАСС

Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизни города с населением около 100 тыс. человек. Проект ПЭБ не имеет аналогов в мире, а после включения в энергосеть Певека это будет еще и самая северная в мире атомная станция. Безопасность ПАТЭС Первая в мире ПАТЭС отвечает всем самым современным требованиям безопасности. Ее энергетическое сердце — серийная реакторная установка атомных ледоколов типа КЛТ-40С, проверенная в течение длительной эксплуатации в Арктике. Подобные реакторы много лет успешно эксплуатируются на атомных ледоколах "Таймыр" и "Вайгач" и лихтеровозе "Севморпуть". За десятилетия работы в тяжелейших условиях Северного морского пути, когда ледоколу приходится ломать лед, испытывая при этом сильные ударные нагрузки, а экипажу — регулировать мощность реактора для смены скорости хода, с установками КЛТ-40С не было ни одного серьезного инцидента. Подобная надежность сложнейшего атомного энергообъекта как раз и необходима для хрупкой экологической системы Крайнего Севера и лучше всего подходит для бесперебойного снабжения электричеством всей Чукотки. Энергоустановка окружена охранным периметром, способным предотвратить несанкционированное проникновение как с суши, так и с воды.

Описание Машинный зал ПАТЭС "Академик Ломоносов" © Лев Федосеев/ТАСС