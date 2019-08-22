Дворкович заявил, что "Сколково" поможет немецким стартапам выходить на российский рынок

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС /. Фонд "Сколково" заинтересован в привлечении не только крупных немецких компаний, но и средних и малых инновационных стартапов, и обеспечит им равные условия для развития бизнеса и выхода на российский рынок. Об этом сказал журналистам в четверг председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович по итогам визита в "Сколтех" главы МИД Германии Хайко Мааса.

"Мы начали серьезное сотрудничество в исследовательской сфере, это касается конкретных научных проектов, студенческих обменов, обменов учеными, но можно сделать гораздо больше <...> Вторая часть - это привлечение немецких компаний в "Сколково". Причем не обязательно только крупных, но и малых, средних инновационных компаний. Их выход на российских рынок приветствуется. И "Сколково" может предоставлять соотвествуюшие услуги немецким компаниям, как мы это делаем для российских компаний", - сказал Дворкович журналистам.

Он пояснил, что конкуренция российских и немецких компаний должна быть абсолютно открытая. И третье направление сотрудничества, по его словам, - это обучение немецких коллег в тех сферах, где Россия показывает лучшие показатели. Это космические технологии, ядерные и некоторые другие. И с другой стороны, "там, где мы хуже, мы должны учиться у них, это тоже нормально и такие программы обучения будут развиваться", - добавил Дворкович.

Сотрудничество при санкциях

По словам Дворковича, санкции, введенные ЕС и рядом других стран, не ограничивают сотрудничество с немецкими компаниями по большинству направлений.

"Безусловно и для наших зарубежных партнеров, и для нас санкции замедляют развитие, но они не ограничивают нас в большинстве действий. Мы видим, что ведущие немецкие компании работают в России, работают со" Сколково". Это Siemens, Volkswagen, Metro и многие другие, они продолжают и расширяют сотрудничество как со "Сколково", так и с Россией в целом. Отдельные трудности возникают с платежами, и где-то еще, но это не является существенными проблемами для развития сотрудничества", - сказал Дворкович.

По его словам, глава немецкого МИД стал почетным гостем для "Сколково".

"Это была ознакомительная поездка и экскурсия, но я думаю, что и из ознакомительных докладов своих коллег, министерств, и по другим институтам он понял, насколько велик потенциал и широки возможности, и контакты [для сотрудничества]", - считает Дворкович.