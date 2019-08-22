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В Южной Осетии введут паспорта для ввозимых транспортных средств

К заграничным автомобилям это постановление иметь отношения не будет

ЦХИНВАЛ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Южной Осетии приняли решение ввести паспорта на ввозимые в республику транспортные средства, сообщил в четверг ТАСС замглавы Государственного таможенного комитета республики Алексей Кудухов.

"Правительство Южной Осетии приняло постановление о введении паспортов на транспортные средства, ввозимые на территорию республики. Введение этих паспортов будет в первую очередь относится к тем автомобилям, которые будут эксплуатироваться на территории республики. То есть они пройдут таможенное оформление и получат местные государственные номера. Это постановление относится непосредственно к этим машинам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данное нововведение будет способствовать упорядочению допуска транспортных средств и усилению борьбы с их хищениями и другими правонарушениями.

Кудухов подчеркнул, что к заграничным автомобилям это постановление иметь отношения не будет. "Документ будет регламентировать действия владельца автомобиля, который будут завозить в республику машину. И там будет по пунктам расписано, что он должен будет делать", - добавил он.

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