РЖД в январе-июле 2019 года увеличили перевозки пассажиров в дальнее зарубежье на 12,7%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) в январе - июле 2019 года увеличили перевозки пассажиров в страны дальнего зарубежья на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более 450 тыс. человек, говорится в сообщении компании.

Наибольший рост - на 16,9% - был отмечен по маршруту Россия - Монголия. Из России в Финляндию за отчетный период было перевезено на 16% больше пассажиров. Пассажиропоток на направлении Россия - Италия увеличился на 4,4%.

В РЖД отмечают, что международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии по 16 маршрутам, в том числе в Германию, Францию, Финляндию, Италию, Польшу, Чехию и Китай.