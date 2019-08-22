Huawei возглавила рейтинг 500 крупнейших частных компаний Китая

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei возглавил рейтинг 500 крупнейших частных компаний Китая от Всекитайской ассоциации промышленности и торговли.

По данным опубликованного в четверг сообщения этого объединения, выручка Huawei по итогам 2018 года составила около 721,2 млрд юаней ($102,44 млрд). Второе место занял конгломерат HNA Group, в состав которого входит авиаперевозчик Hainan Airlines с выручкой 618,29 млрд юаней (около $87,83 млрд). Замкнула тройку лидеров сеть розничных магазинов электроники и бытовой техники Suning Holdings Group - ее выручка 602,46 млрд юаней (около $85,58 млрд).

Среди 500 крупнейших компаний основная часть работает в сфере промышленности: таких предприятий 337, причем 295 из них относятся к производственной сфере. Еще 157 компаний работают в сфере услуг. Преимущественно участники рейтинга ведут бизнес в таких секторах, как черная металлургия, металлопрокат, обрабатывающая промышленность, недвижимость и строительство.

Как отмечается в докладе, в рейтинге учитывались данные около 5,4 тыс. компаний с оборотом более 500 млн юаней ($71,02 млн), что на 85 предприятий больше по сравнению с прошлым годом. При этом около трети компаний зафиксировали рост выручки.

Согласно документу, участники рейтинга отметили, что рост прибыли и оборотов затруднен такими факторами, как повышение цен на сырье и налогообложение. Более половины предприятий сообщили о том, что испытывают трудности с развитием бизнеса из-за высокой стоимости кредитования.